Путин заявил, что отношения России и США переживают глубокий кризис

Глава РФ рассказал о взаимоотношениях между странами перед послом США Линн Трейси.

Российский президент Владимир Путин констатировал перед иностранными послами наличие глубокого кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в Москве. ТАм присутствовала и американская представительница посольства Линн Трейси. Политик отметил гостье, что в основе конфликта между РФ и США лежат ринципиально разные подходы к формированию современного миропорядка. Он пояснил, что его страна всегда выступала и выступает за то, чтобы создавать такие отношения с зарубежными партнерами, которые основывались бы на равноправии и взаимном уважении.

Отношения России и Соединенных Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. Владимир Путин, президент России

Путин: ушедшие из РФ западные компании не боролись за свои интересы, они не "бойцы".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости