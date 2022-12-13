Путин: ушедшие из РФ западные компании не боролись за свои интересы, они не "бойцы"

Глава России выслушал доклад Главы Подмосковья Андрея Воробьева о развитии промышленности в регионе.

Российский президент Владимир Путин считает, что иностранные компании, ушедшие с внутреннего отечественного рынка, нельзя причислить к "бойцам", так как они даже не боролись за свои интересы. Соответствующей информацией глава государства поделился на заседании совета по развитию промышленности, выслушивая доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава региона уточнил, что "отряд не заметил потери бойца", говоря об уходе зарубежных предприятий с рынка.

Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя. Они не боролись за свои интересы... Владимир Путин, президент РФ

Губернатор Подмосковья предложил правительству страны создать российское высокотехнологичное производство расходных медицинских изделий и материалов, которые на текущий момент все еще закупаются за границей. Чиновник попросил у лидера РФ увеличить масштаб привлечения малого бизнеса к государственным торгам, а также отдавать приоритет российской продукции, помогать предприятиям, которые только начинают свое производство, занимаясь импортозамещением.

Путин призвал исключить коррупцию при предоставлении льгот в промышленности.

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