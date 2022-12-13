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Путин призвал исключить коррупцию при предоставлении льгот в промышленности

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По его словам, предоставление льгот должно быть "максимально прозрачным".

Президент РФ Владимир Путин призвал исключить коррупцию при предоставлении льгот в промышленности. Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций.

По его словам, предоставление льгот должно быть "максимально прозрачным". Президент подчеркнул, что их должны предоставлять тем, кому они реально необходимы.

И нужно обязательно сделать так, чтобы под эту льготу попадало оборудование, закупаемое уже в том году.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что санкции против России останутся надолго.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, коррупция, льготы, президент россии, промышленность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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