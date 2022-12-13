Путин уверен, что санкции против России останутся надолго

Глава РФ рассказал о важности продумать стратегию развития страны в долгосрочной перспективе.

Антироссийское санкционное давление со стороны коллективного Запада продлится долго, поэтому стране необходимо вырабатывать меры суверенного развития на долгосрочную перспективу. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал перед коллегами на заседании президиума Государственного совета днем 4 апреля.

Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что нынешних мер поддержи автопрома достаточно.

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