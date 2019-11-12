Видео: В Чикаго самолет занесло при посадке и вынесло в поле

Пассажиры рейса сняли на видео момент экстремальной остановки самолета.

В аэропорту Чикаго самолет занесло при посадке.

Чикаго накрыл снежный циклон, из-за которого в аэропортах отменены сотни рейсов. Один из самолетов при посадке занесло на заснеженной ВПП ,а затем вынесло в поле. Один из пассажиров рейса снял на видео момент экстре5мальной остановки самолета. На видео видно, что самолет катится по ВПП, а затем съезжает с нее в поле. При этом самолет заваливается на правое крыло.

Во время инцидента пострадавших нет. Идет выяснение всех обстоятельств ЧП.

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Видео: MDK