В Якутии водитель на скорости сбил насмерть подростка и врезался в стену

В Якутии водитель не справился с управлением авто и сбил насмерть подростка.
Жуткое ДТП произошло в Алдане (Якутия) 9 ноября в 12 часу ночи. Два подростка шли в позднее время в магазин. 49-летний водитель "Тойоты" не справился с управлением машины на большой скорости и снес 14-летнего подростка, а затем врезался в стену дома.
В результате ДТП подросток от полученных травм скончался на месте. Водитель иномарки скончался в карете "скорой". ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.
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Видео: MDK
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