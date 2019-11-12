В Якутии водитель на скорости сбил насмерть подростка и врезался в стену

Водитель погиб по дороге в больницу. В сети опубликовано видео с моментом жуткого ДТП в Алдане.

В Якутии водитель не справился с управлением авто и сбил насмерть подростка.

Жуткое ДТП произошло в Алдане (Якутия) 9 ноября в 12 часу ночи. Два подростка шли в позднее время в магазин. 49-летний водитель "Тойоты" не справился с управлением машины на большой скорости и снес 14-летнего подростка, а затем врезался в стену дома.

В результате ДТП подросток от полученных травм скончался на месте. Водитель иномарки скончался в карете "скорой". ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее: В Хабаровске задержали россиянку, которая хотела вывезти в Китай 1 кг ртути

Видео: MDK