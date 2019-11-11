В Хабаровске задержали россиянку, которая хотела вывезти в Китай 1 кг ртути

Россиянка собиралась вывезти на себе в Китай 1 кг ртути.
Хабаровские таможенники задержали женщину с килограммом ртути. Служащие пограничного контроля задержали женщину с контрабандой на пункте пропуска "Покровка" Бикинского района Хабаровского края. Ртуть включена в перечень веществ запрещенных к ввозу и вывозу.
Женщина собиралась ртуть продать. В одежде под корсетом у нее нашли 17 пузырьков с ядовитым веществом. За содеянное женщину ждет уголовная ответственность.
Ранее: Россиянка собиралась вывезти в Китай 2 кг золота в обуви.
Видео: ФТС России
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