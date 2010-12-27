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Россиянка собиралась вывезти в Китай 2 кг золота в обуви
Сегодня, 11:42
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MShaffter

Россиянка собиралась вывезти в Китай 2 кг золота в обуви

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Женщина примотала скотчем к ступням золотые слитки стоимостью 5 миллионов рублей.

 

В Забайкалье таможенники задержали женщину с 2 кг контрабандного золота на ногах.

Сообщается, что женщина при прохождении таможенного осмотра сильно нервничала. Также у нее была странная походка. Когда туристку проверили металлоискателем, то обнаружили на ее ступнях слитки золота весом около 2 кг. Предварительная стоимость контрабанды около 5 миллионов рублей.

Женщину задержали. Она сообщила, что перевезти золото через границу ее попросил за вознаграждение гражданин Китая. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: HUE

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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