По слова президента РФ, пандемия ускорила структурные изменения.

Президент России Владимир Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на форуме в Давосе. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Путина, пандемия ускорила структурные изменения в мировой экономике и политике. Он также отметил, что эти изменения начали формироваться еще до появления коронавируса.

Также Путин сообщил про обострение внутриполитических процессов в мире. Президент надеется, что глобального конфликта не стоит ждать.

Ранее Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным.

Видео: YT / World Economic Forum