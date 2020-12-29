Президент России Владимир Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на форуме в Давосе. Его слова приводит ТАСС.
По мнению Путина, пандемия ускорила структурные изменения в мировой экономике и политике. Он также отметил, что эти изменения начали формироваться еще до появления коронавируса.
Также Путин сообщил про обострение внутриполитических процессов в мире. Президент надеется, что глобального конфликта не стоит ждать.
Ранее Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным.
Видео: YT / World Economic Forum
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