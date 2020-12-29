Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным

Джо Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Владимиром Путиным. Американский президент провел пресс-конференцию в Белом доме с журналистами. Мероприятие транслировал телеканал C-SPAN.Во время встречи с лидером государства один из корреспондентов спросил о, о чем Байден разговаривал с российским лидером.
О вас. Он шлет наилучшие пожелания
Джо Байден, президент США
Напомним, что Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор после инаугурации американского лидера.
Байден заявил Путину о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России.
Фото: Pixabay.com
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