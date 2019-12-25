Израиль закрыл КПП на границе с Газой

Военные ответили на запуск по территории Израиля шаров со взрывчаткой.

Израиль закрыл контрольно-пропускной пункт на границе с Газой в ответ на запуск шаров со взрывчаткой. Об этом сообщили журналисты из местной газеты Yedioth Ahronoth. Единственный грузовой переход "Керем-Шалом" не пропускает транспорт с утра 11 августа. Он закрыт для всех видов товаров. Исключением станут топливо и гуманитарные поставки.

Таким образом Иерусалим ответил на продолжающиеся запуски воздушных шаров со взрывчаткой, которые запускаются с территории палестинского приморского анклава. Подобные случаи возобновились на прошлой неделе после длительного перерыва. Взрывчатка вызвала несколько пожаров в Израиле.

Напомним, что Военно-воздушные силы Израиля дважды за август поразили инфраструктурные объекты ХАМАС в Секторе Газа. Это произошло в ответ на запуски шаров 6 и 9 августа.

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел.