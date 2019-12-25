Россия сможет управлять американским "Жнецом"

В Defence24 оценили возможность перехвата управления Россией MQ-9 Reaper.

Россия "поуправляет" американским "Жнецом". Об этом рассказали журналисты из издания Defence24. Авторы публикации считают, что системы радиоэлектронной борьбы позволят Москве внедриться в работу разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, а после - перехватить управление системой.

В Польше полагают, что подобная тактика ведения боя могла отрабатываться в рамках учений, которые российские военные проводили в июле в Калининградской области. Мероприятия были проведены в качестве реакции РФ на прибытию в Эстонию из Польши беспилотников "Жнецов".

Иностранное СМИ полагает, что у России есть технологии производства действенных средств радиоэлектронного подавления. Однако военные ограничены в возможностях массового изготовления систем. В первую очередь подобные комплексы будут направлены в Сирию и Калининград. В первом случае технике придется столкнуться с ударными дронами, во втором - с разведывательными беспилотниками.

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