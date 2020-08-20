В США поразились российскому "Дрозду"

The Drive рассказал об уникальном внешнем виде российской машины-амфибии.

Американские журналисты поразились российскому "Дрозду". В The Drive рассказали, что полноприводная глиссирующая машина-амфибия напоминает технику из фильмов про Джеймса Бонда. СМИ привлек внешний вид машины, которая будет продемонстрирована на форуме "Армия-2020". Эксперты оценили "экзотический вид" изделия, но усомнились в том, что военные проявят к нему интерес.

В The Drive считают, что аналогов для российского "Дроза" в мире не существует. Машина-амфибия создана Балтийской машиностроительной компанией. Техника основана на универсальной модульной платформе. Опытный образец достигает скорость в 70 километров в воде и до 100 км - на суше. При этом уникальной особенностью "Дрозда" являются его убирающиеся колеса.

Турецких боевиков заподозрили в уничтожении двух беспилотников США в Сирии.

Видео: YouTube / EXROADmedia