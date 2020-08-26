США направили ударную подлодку Seawolf к северным границам России

Шестой флот ВМС США проведет учения.

Америка направила ударную подлодку класса Seawolf к северным границам России. Об этом говорится в официальном сообщении Шестого флота Военно-морских сил США. Сейчас субмарина находится в норвежском порту Тромсе. В ближайшее время экипаж присоединится в военным учениям ВМС США.

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Напомним, что подлодки типа Seawolf отличаются малошумностью, а также серьезным вооружением и большой скоростью. На борту подлодок установлены современные радары для обнаружения противника. Каждая субмарина имеет по восемь торпедных пусковых отсеков.

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Видео: YouTube / US Defense Today