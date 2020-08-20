В "ВПК" раскрыли слабые места российского корабля.

Российскому фрегату "Адмиралу Горшкову" с "Цирконами" предрекли потопление. Об этом сообщили авторы "Военно-промышленного курьера". В газете отмечается, что корабль проекта 22350 в условиях боевых действий не сможет подойти на достаточное расстояние к американской авианосной ударной группе, а поэтому будет потоплен.

В СМИ напомнили, что боевой части ракеты с массой в 300-400 кг достаточно для ликвидации авианосца противника. Однако при дальности оружия в 600 км этого не произойдет. Журналисты рассказали, что сейчас "Адмирал Горшков" считается единственным носителем "Цирконов". Этот корабль обнаружат при помощи палубного самолета E-2 Hawkeye еще на подходе к авианосцу.

Самолетам не придется даже взлетать, потому что часть авиационного крыла выполняет постоянные патрулирующие полеты. Они и потопят фрегат проекта 22350 до того, как он приблизится к авианосцу статья "Военно-промышленного курьера"

В материале говорят о том, что проблему с российским кораблем можно решить при помощи "пересаживания" гиперзвуковой ракеты на ударную атомную подлодку. Субмарина сможет избежать торпедных атак, так как глубина погружения АПЛ составляет около 400 км.

Новейшие фрегаты "Адмирал Горшков" разместят в Черном море.

Видео: YouTube / Минобороны России