Корабль проекта 22350 движется из Североморска в Северодвинск.

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился на ремонт и модернизацию. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, корабль военно-морского флота России направился из Североморска в Северодвинск. Там его планово обслужат и отремонтируют, а затем фрегат пройдет испытания. После завершения тестов "Адмирал Горшков" вернется на вооружение. Военные рассказали, что во время перехода фрегата в пункт назначения, экипаж продолжает обучение по противовоздушной и противолодочной обороне.

Напомним, что фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" спущен на воду в 2010 году. Его передали ВМФ России в 2018 году. Именно с данного корабля военные провели первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Длина судна достигает 135 метров, а его водоизмещение - 5 тысяч тонн. Корабль развивает предельную скорость в 29 узлов (около 53 километров в час). На борту фрегата расположены пусковые установки для ракет "Калибр" и "Оникс", ЗРС "Полимент-Редут" и артиллерийский комплекс А-192.

Новейшие фрегаты "Адмирал Горшков" разместят в Черном море.

Видео: Youtube/ Минобороны России