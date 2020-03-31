Они будут являться сдерживающим фактором в регионе.

Новейшие фрегаты "Адмирал Горшков" разместят в Черном море. Об этом журналистам "Известий" сообщили представители Минобороны России.

Чиновники добавили, что решение о размещении кораблей проекта 22350 на Черном море уже принято. Для этого базы флота будут обеспечены соответствующей береговой инфраструктурой. Известно, что вместе фрегатами типа "Адмирал Горшков" прибудут ракеты "Калибр" и "Циркон". Этим вооружением оснащены военные корабли. Эксперты уверены, что присутствие фрегатов на Черном море станет сдерживающим фактором в регионе. В частности, крылатые ракеты способны взять под прицел американскую базу, которая располагается в Румынии. Также корабли окажутся необходимой силой в Средиземном море, у берегов Сирии.

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