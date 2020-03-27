Герой России назвал причину крушения Су-27 в Черном море

Магомед Толбоев считает, что к трагедии привели действия пилота истребителя.

Пилота разбившегося истребителя Су-27 над Черным морем обвинили в произошедшей трагедии. Об этом заявил Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев журналистам издания "Москва 24". Он уверен, что в трагедии с истребителем виноват именно человеческий фактор. Толбоев назвал действия пилота "совершенно безответственными". Он напомнил, что часто пилоты с небольшим опытом и в темное время суток начинают пилотировать над водой.

А над водой, что небо, что море, выглядят одинаково – звезды и там сверкают, и там сверкают прокомментировал эксперт

Толбаев добавил, что Су-27 не может отказать, но "его может подвести тот, кто сидит в кабине".

Отметим, что заявление Толбоева вызвало споры в профессиональном сообществе. Эксперты считают, что на данный момент рано делать выводы, так как расследование трагедии только началось. Пока что специалисты не могут представить доказательств того, был ли виноват пилот или виной всему стала техника.

Пара российских бомбардировщиков пролетели над Черным морем.

Видео: YouTube/Nigel Woolley, Craig Finey, Андрей Угланов