Пара российских бомбардировщиков пролетели над Черным морем

Два российских бомбардировщика Ту-22M3 выполнили полет над Черным морем. В Министерстве обороны РФ сообщили, что экипажи находились в воздухе более пяти часов.
Летчики преодолели расстояние около 4,5 тыс. км. Также известно, что Ту-22М3 сопровождали истребители Южного военного округа. В военном ведомстве рассказали, что летчики регулярно выполняют полеты над нейтральными водами.
В том числе над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Ранее сообщалось, что Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34.
Видео: KHMedia
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