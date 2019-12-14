Пара российских бомбардировщиков пролетели над Черным морем

Летчики преодолели расстояние около 4,5 тыс. км.

Два российских бомбардировщика Ту-22M3 выполнили полет над Черным морем. В Министерстве обороны РФ сообщили, что экипажи находились в воздухе более пяти часов.

Летчики преодолели расстояние около 4,5 тыс. км. Также известно, что Ту-22М3 сопровождали истребители Южного военного округа. В военном ведомстве рассказали, что летчики регулярно выполняют полеты над нейтральными водами.

В том числе над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Ранее сообщалось, что Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34.

Видео: KHMedia