Контракт будет заключен летом 2020 года.

Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34. Летом военное ведомство подпишет контракт на поставку для ВКС бомбардировщиков. Поставщиком станет ПАО "Компания "Сухой". Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе.

Боевые возможности самолетов будут расширены по итогам выполнения опытно-конструкторской работы. На Су-34 установят подвесные контейнеры разведки и расширят номенклатуру авиационных средств поражения. В системы интегрируют новейшее радиоэлектронное оборудование.

Минобороны в будущем планирует полностью модернизировать авиапарк Су-34.

Ранее Россия поставит первый комплекс "Панцирь-С1" в Сербию до конца недели.

Видео: YouTube/Haci Productions