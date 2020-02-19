Иностранные военные прошли программу обучения на технике.

Россия поставит первый комплекс "Панцирь-С1" в Сербию до конца недели. РФ передаст заказчику шесть ракетно-пушечных комплексов. Он используется для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от ПВО противника. Об этом сообщили в "ТАСС".

На данный момент сербские военные уже прошли необходимое обучение и готовы к работе с техникой. Об этом сообщили журналисты с национального телевидения страны. Договоренность по поставкам достигнута главами Минобороны стран - Сергеем Шойгу и Александром Вулиным. Договор заключен еще 24 октября 2019 года.

Российский представитель ведомства посещал Белград с рабочим визитом 17 февраля.

Ранее Минобороны опубликует все выпуски "Красной звезды" времен ВОВ.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

