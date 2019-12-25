Оцифровано 1,4 тысячи газетных номеров.

Минобороны опубликует все выпуски "Красной звезды" времен ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты оцифровали и разместили в электронном виде более 1,4 тысяч номеров газеты. Оригиналы издания хранятся в архивных фондах военного ведомства и РГБ.

Россияне могут увидеть тексты, печатавшиеся с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Очередные номера газеты будут публиковаться день в день, как они и выходили изначально. Такая система продлится вплоть до празднования 75-летия Победы. Посмотреть на номера можно на ресурсе https://multimedia.mil.ru/multimedia/frontline_redstar.htm.

Напомним, что "Красная звезда" создана в 1923 году как центральный печатный орган Наркомата обороны СССР.

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Фото: Минобороны РФ

Видео: YouTube/

