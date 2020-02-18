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Шойгу заявил о росте напряжённости между Россией и НАТО в Европе

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В Европе стало больше преступлений и фактов незаконной миграции.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что между Россией и НАТО растет напряженность. Об этом Шойгу сообщил после встречи с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини и главами министерств иностранных дел России и Италии в Риме.

Шойгу отметил, что в Европе наблюдается рост киберпреступности, терроризма и незаконной миграции, и предложил странам объединять усилия по этому вопросу.

Кроме того, Шойгу напомнил о долгом ожидании разминирования сирийской Ракки, захваченной террористами "Исламского государства* (*организация запрещена в России) – в город не может приехать оценочная миссия, пока от мин погибает около 50 мирных людей в месяц.

Ранее мы рассказывали, что НАТО не окажет Турции военной поддержки в Идлибе.

Видео: Youtube / Минобороны России

Теги: нато, россия, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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