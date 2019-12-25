Шойгу заявил, что Америка бесцеремонно грабит сирийские нефтяные месторождения

При этом поставлять нефть в Сирию запрещают американские санкции.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Америка бесцеремонно и неприкрыто грабит сирийские нефтяные месторождения. Вместе с этим штаты запрещают поставки нефти в Сирию посредством санкций. Этот вопрос Шойгу с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини и министрами иностранных дел Италии и России обсудили на переговорах в Риме.

Шойгу уверен, что контролируемая Америкой нефтяная территория разграбляется, хотя "богатства" принадлежат сирийскому народу. Кроме того, часть страдающих сирийских людей нуждается в электричестве и горячей воде, которые берутся из запрещенных к поставке углеводородов. Добывать необходимое топливо сами сирийцы не всегда могут, отметил министр.

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