Шойгу рассказал детали юбилейного парада Победы

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа.

В понедельник, 10 февраля, стало известно, каким будет юбилейный парад Победы. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны заявил, что парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа. На мероприятии ожидается большое количество иностранных гостей. Однако главными гостями по-традиции станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации.

На параде ожидается 20 иностранных армий, 400 единиц наземной и авиационной техники и 15 тысяч военнослужащих и 375 единиц сухопутной и авиационной техники.

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