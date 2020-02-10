Президент России Владимир Путин рассказал, что он ждёт от Мишустина

Глава государства надеется, что Мишустин сможет в ближайшее время обеспечить подъем экономики.

В понедельник, 10 февраля, стало известно, что президент России Владимир Путин рассказал, что он ждёт от правительства Мишустина. Об этом сообщают Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Президент РФ отметил, что в ближайшее время Мишустин обеспечит подъем экономики. планируется, что такие действия поднимут уровень жизни населения. Также правительство рассчитывает, что такие меры увеличат рейтинг "Единой России" в преддверии выборов в Госдуму.

Напомним, 15 января после послания Федеральному собранию президента правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле оценили работу правительства Медведева.

Видео:SHOWTIME, CNN_1, Daily Mail, AFP news agency