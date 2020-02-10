В Кремле оценили работу правительства Медведева

Экс-премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства 15 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректным вопрос о "пересмотре" работы правительства Дмитрия Медведева.

Он отметил, что не может на него ответить, так как итоги работы правительства Медведева получили положительную оценку Владимира Путина. При этом, как отметил Песков, нынешнее правительство не начинает "с чистого листа".

Экс-премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства 15 января.

Стало известно, какая зарплата у Медведева в Совбезе.

Видео: YouTube / Правительство России