Стало известно, какая зарплата у Медведева в Совбезе

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Стало известно, сколько будет получать Дмитрий Медведев на посту зампредседателя Совета безопасности РФ. Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, зарплата бывшего премьер-министра составит 618713 рублей в месяц.

Ранее Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела на посту заместителя председателя Совета безопасности.

Дмитрий Медведев объяснил причину, по которой правительство ушло в отставку. Экс-премьер сказал, что после послания Путина к Федеральному собранию он встретился с главой государства. В разговоре Медведев отметил, что президент поставил масштабные задачи по обновлению политической системы и в известной мере даже по изменению баланса властей в стране.

Премьер добавил, что для того, чтобы обсуждать эти изменения и принимать решения, президент должен быть свободен и не оглядываться ни на какие факторы, включая фактор правительство.

Видео: YouTube / Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV