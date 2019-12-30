Медведев одним словом описал свои дела на посту заместителя председателя Совета безопасности

Новую должность он получил после того, как 15 января сообщил Путину об отставке.

В среду, 29 января, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказаал о том, как ему на новой должности. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

"Отлично!" , — сказал Медведев.

Напомним, что сейчас он пребывает на должности заместителя председателя Совета безопасности. Новую должность он получил после того, как 15 января сообщил Путину об отставке.

Ранее бывший глава правительства подчеркнул, что был премьером в течение восьми лет, что является рекордом для новейшей России. За время работы был принят ряд решений по исключительно трудным вопросам.

Ранее мы сообщали о том, что Путин снял с должности главу Чувашии и назначил врио Олега Николаева.

Видео:Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV/YouTube