  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:20
124
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Путин снял с должности главу Чувашии и назначил врио Олега Николаева

0 0

В Кремле добавили, что Путин уже провел встречу с Николаевым.

В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин снял с должности главу Чувашии и назначил врио Олега Николаева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что Путин уже подписал указ  о досрочном прекращении полномочий Игнатьева Михаила. Причина —утрата доверия. При этом временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев. Кроме того, в пресс-службе отметили, что президент РФ уже провел встречу с Николаевым.

Напоним, что экс-глава Чувашии заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от машины. Видеозапись распространилась в социальных сетях. Общественность возмутилась действиями главы региона. До этого Игнатьев призвал "мочить" журналистов, которые позволяют себе критиковать власть.

Ранее мы сообщали о том, что эксперт прокомментировал исключение главы Чувашии из "Единой России

Теги: глава чувашии михаил игнатьев, новости россии, общество, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии