В Кремле добавили, что Путин уже провел встречу с Николаевым.

В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин снял с должности главу Чувашии и назначил врио Олега Николаева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что Путин уже подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева Михаила. Причина —утрата доверия. При этом временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев. Кроме того, в пресс-службе отметили, что президент РФ уже провел встречу с Николаевым.

Напоним, что экс-глава Чувашии заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от машины. Видеозапись распространилась в социальных сетях. Общественность возмутилась действиями главы региона. До этого Игнатьев призвал "мочить" журналистов, которые позволяют себе критиковать власть.

Ранее мы сообщали о том, что эксперт прокомментировал исключение главы Чувашии из "Единой России