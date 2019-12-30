В МЧС назвали недопустимой выходку губернатора Чувашии перед пожарным

Игнатьев заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами в его руке.

Глава российской МЧС Евгений Зиничев назвал поведение губернатора Чувашии недопустимым: Михаил Игнатьев поиздевался над пожарным, заставив его допрыгивать до ключей от техники в своей руке. Об этом сообщил ТАСС 24 января.

На церемонии вручения ключей от автомобилей спасательных служб глава Чувашии высоко поднял руку, и сотрудник МЧС вынужденно подпрыгнул, чтобы их забрать. Видео широко распространилось в соцсетях и СМИ и стало обсуждаемым. Пресс-секретарь Игнатьева назвал произошедшее шутливым жестом, а в МЧС заявили, что руководителю такого ранга недопустимо вести себя подобным образом. Поступок Игнатьева рассмотрит комиссия по этике "Единой России".

Сотрудник, прыгавший за ключами, также подвергся критике руководства МЧС. В Ведомстве отметили, что служащие МЧС представляют уважаемую в мире структуру, поэтому необходимо соответствующе себя вести.

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Видео: bbbreaking / Telegram; NewSoldat / YouTube