В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере

В МИД прокомментировали публикацию документов ЦРУ о Степане Бандере. Мария Захарова заявила, что в современной Украин героем является агент Гитлера и нацист. Дипломат добавила, что Москва неоднократно об этом упоминала. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пост в Facebook.
Сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное
прокомментировала спикер
Захарова не знает, что еще должно произойти, чтобы люди перестали издеваться над историей. Она также призвала мировую общественность к сохранению памяти предков и здравому смыслу в данном вопросе.
Напомним, что в опубликованных США документах говорится о том, что за пять недель существования государства Бандеры на Западной Украине было уничтожено 15 тысяч евреев, пять тысяч украинцев, несколько тысяч поляков. Самого Степана назвали профессиональным агентом фашистов.
Ранее Piter.tv писал о том, что на границе с РФ предложили установить памятник Бандере.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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