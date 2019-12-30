В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере

Мария Захарова прокомментировала опубликованные документы.

В МИД прокомментировали публикацию документов ЦРУ о Степане Бандере. Мария Захарова заявила, что в современной Украин героем является агент Гитлера и нацист. Дипломат добавила, что Москва неоднократно об этом упоминала. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пост в Facebook.

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Захарова не знает, что еще должно произойти, чтобы люди перестали издеваться над историей. Она также призвала мировую общественность к сохранению памяти предков и здравому смыслу в данном вопросе.

Напомним, что в опубликованных США документах говорится о том, что за пять недель существования государства Бандеры на Западной Украине было уничтожено 15 тысяч евреев, пять тысяч украинцев, несколько тысяч поляков. Самого Степана назвали профессиональным агентом фашистов.

Ранее Piter.tv писал о том, что на границе с РФ предложили установить памятник Бандере.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

