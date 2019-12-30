На границе с РФ предложили установить памятник Бандере

Монумент предлагают установить лицом к Кремлю.

В украинском городе Конотоп, граничащим с РФ, может появиться памятник лидеру Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) Степану Бандере. Об этом у себя в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, он обсудил вопрос об установке монумента с мэром Конотопа Артемом Семенихиным. Монумент может стать самым восточным памятником националисту в стране. Его планируется установить лицом к границе с Россией, чтобы "Бандера смотрел на Кремль"

Марцинкив отметил, что для украинцев Бандера является символом несокрушимой борьбы, в то время как в Москве его боятся. Он также добавил, что украинцам "не все равно, под каким памятником встречаться, на каком языке говорить и в какую церковь ходить".

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в своем Телеграмм-канале назвала идею установки памятника "мерзким вирусом". По ее мнению, обычные украинцы "знают правду и ненавидят всю эту бандеровскую шваль".

Видео: YouTube /