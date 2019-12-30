Документы увидели свет согласно закону о разоблачении нацистских военных преступников.

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере. Сведения об украинце американцы собирали с конца Второй мировой войны. США опубликовали систематизированные данные и выложили справку в открытый доступ. Она включает в себя общественные мнения, мнения прессы и политических сил того времени. Об этом сообщили "РИА Новости".

Информация представляет из себя перевод статьи в эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" от 1951 года. В нем кратко описывается деятельность Бандеры и националистов из Украины в 1941 году. Журналисты пишут, что 30 июня фашист и профессиональный агент Гитлера создал Западную Украину. О воссоздании государства Степан Бандера объявил во Львове. В то время кличкой украинца являлся позывной Консул 2. За пять недель существования Западной Украины ликвидировано пять тысяч местного населения, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков. Под документами есть подпись о том, что бумаги рассекречены в соответствии с законом о разоблачении нацистских военных преступников.

Ранее Piter.tv писал о том, что на границе с РФ предложили установить памятник Бандере.

Фото: Pixabay.com

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