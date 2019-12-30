Эксперт прокомментировал исключение главы Чувашии из "Единой России"

На прошлой неделе политик стал участником двух скандалов.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в скором времени может покинуть свой пост. Такое мнение высказали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Сегодня стало известно о том, что политика исключили из партии "Единая Россия". Это связано с двумя скандалами, которые произошли на прошлой неделе. Чиновник заставил офицера службы прыгать, чтобы достать до ключей от пожарной машины. Видеозапись распространилась в социальных сетях. Общественность возмутилась действиями главы региона. До этого Игнатьев призвал "мочить" журналистов, которые позволяют себе критиковать власть.

"Интересно, что еще недавно в аналогичном случае Игнатьев слетел бы "по утрате доверия" от президента, однако "конституционное" усиление ГД ведет и к увеличению роли правящей партии. Если Дума вскоре усилит свое влияние на правительство, то "Единой России" сам Бог велел заняться контролем исполнительной власти "на местах", — отметили эксперты.

Фото: Михаил Игнатьев / Instagram