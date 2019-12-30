Чиновник прокомментировал свое отношение к экстренной службе.

Глава Чувашии назвал "откровенной ложью" обвинения в неуважении к МЧС. Михаил Игнатьев заявил, что уважительно относится к пожарным. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на официальный сайт местных властей.

Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду прокомментировал руководитель региона

Обратное утверждение он назвал домыслами, слухами и сплетнями. Хотя ранее появилась информация о том, что чиновник заставил офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины. За это он подвергся критике со стороны общественности. Игнатьев заявил, что не проявлял непочтительного отношения к сотрудникам экстренного ведомства.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперт предсказал уход Игнатьева с поста главы Чувашии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

