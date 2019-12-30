Эксперт предсказал уход Игнатьева с поста главы Чувашии

За прошедшие 7 дней политик дважды неоднозначно повел себя.

За прошедшую неделю глава Чувашии Михаил Игнатьев стал участником двух скандалов. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", политик понимает, что не будет участвовать в грядущих выборах и решил "пуститься во все тяжкие".

В воскресенье, 19 января, Игнатьев провел встречу с журналистами. Во время своей речи он призвал обратить внимание на тех, кто не написал ни одной статьи "о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце". По мнению главы республики, таких журналистов надо "мочить". Как выяснилось позднее, он имел в виду, что нужно "раскрывать поднаготную".

Сегодня, 24 января, Игнатьев поиздевался над пожарным, заставив его допрыгивать до ключей от техники в своей руке, это попало на видео. В МЧС назвали выходку недопустимой.

"После скандала с пожарными на Игнатьеве закономерно и справедливо оттоптались все, от министра Зиничева до Турчака. Но губернатора это мало волнует. Плановые выборы в Чувашии пройдут в сентябре этого года. <...> Ждем объявления фамилии врио", — прокомментировали эксперты.

Фото: Михаил Игнатьев / Instagram