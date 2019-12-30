Дмитрий Медведев назвал причины отставки правительства

Экс-премьер раскрыл подробности своего разговора с Путиным.

Дмитрий Медведев объяснил причину, по которой правительство ушло в отставку. Свое мнение он озвучил в интервью Первому каналу.

Экс-премьер сказал, что после послания Путина к Федеральному собрания, он встретился с главой государства. В разговоре Медведев отметил, что президент поставил масштабные задачи по обновлению политической системы и в известной мере даже по изменению баланса властей в стране.

Премьер добавил, что для того, чтобы обсуждать эти изменения и принимать решения, президент должен быть свободен и не оглядываться ни на какие факторы, включая фактор правительство.

Бывший глава правительства подчеркнул, что был премьером в течение восьми лет, что является рекордом для новейшей России. За время работы был принят ряд решений по исключительно трудным вопросам.

Ранее мы писали о том, что в Киев доставили тела украинцев, погибших при крушении Boeing.

Фото: ВК / Дмитрий Медведев

Видео: Youtube / Sky News