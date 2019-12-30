В Киев доставили тела украинцев, погибших при крушении Boeing

В церемонии встречи приняли участие представители власти страны.

В воскресенье, 19 января, в киевском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране. Трансляцию церемонии встречи в прямом эфире транслировали украинские канала.

На взлетно-посадочной полосе самолет встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

В катастрофе Boeing-737 погибло 11 граждан Украины: два пассажира и 9 членов экипажа. В "Борисполе" проходит церемония памяти погибших.

Ранее мы писали о том, что Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" скончался после долгой комы.

Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины