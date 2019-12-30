Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" скончался после долгой комы

Руслан Владыко был доставлен в реанимацию ещё 6 июня.

Сегодня в 6 утра музыкант группы "Ляпис Трубецкой" скончался. А завтра состоится очередное заседания суда над обвиняемым.

Напомним, что летом 2019 года в Минске неизвестные напали и жестоко избили гитариста группы "Ляпис Трубецкой". Он был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

После нападения мужчину прооперировали, он находился в коме, с искусственной вентиляцией легких.

"Ляпис Трубецкой" — советская и белорусская панк-рок-группа, названная в честь комического героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двеннадцать стульев", поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге умер экс-ректор академии Штиглица Александр Пальмин.

Фото: ВКонтакте

Видео: Youtube / Trubetskoy Band