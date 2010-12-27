Скульптор страдал от после продолжительной болезни.

В четверг, 13 июня, в Петербурге умер экс-ректор академии Штиглица Александр Пальмин. Об этом сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица.

Александр Анатольевич был волевым, уверенным в себе человеком, способным на сложные решения, ценил преданность друзей. Коллектив Академии скорбит о невосполнимой утрате. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах сказано в сообщении

Известно, что скульптор страдал от после продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

Церемония прощания пройдет в 14.00 в больнице №26 ул. Костюшко, 2. А похороны состоятся 14 июня в 15.00 на Пундоловском кладбище, поселка Янино.

Александр Пальмин всю жизнь трудился как художник монументально-декоративного искусства. В творчестве он часто обращался к историческим личностям огромного масштаба - П.А Столыпин, Г.К. Жуков, С.П. Королев, А.Л. Штиглиц. Особое место в творчестве Александра Анатольевича занимал монумент "Александр Невский", который стал символом города на Неве.

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