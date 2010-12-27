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Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" впал в кому после избиения
Вчера, 10:01
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MShaffter

Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" впал в кому после избиения

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Неизвестные напали на гитариста белорусской группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко и проломили ему голову.

В Минске неизвестные напали и жестоко избили гитариста группы "Ляпис Трубецкой".

Участники группы "Ляпис Трубецкой" на своей страничке в соцсетях сообщили, что на гитариста группы Руслана Владыко 6 июня напали неизвестные. Его жестоко избили и ограбили. Сейчас он находится в коме, получив тяжелую черепно-мозговую травму.

Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана - неважно, лично или благодаря его творчеству - думать о нём и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй.

Как стало известно, Руслан зашел в один из баров в Минске, а через час его нашли без сознания без личных вещей.

Фото: Facebook/Трубецкой

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Культура, Музыка, Общество,

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