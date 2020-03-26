В Черное море упал истребитель Су-27

Самолет пропал примерно в 50 км от Феодосии при плановом полете.

В акватории Черного моря у берегов Крыма упал в море самолет Су-27.

ТАСС сообщает, что накануне вечером, 25 марта, во время планового полета самолет Су-27 в 50 километрах от Феодосии подал сигнал бедствия и пропал с радаров. Предполагается, что истребитель упал в Черное море. Сразу же начались поиски пилота. Поиски осложняются погодными условиями и темным временем суток.

Уже к утру стало известно, что спасатели зафиксировали сигнал радиомаяка пропавшего истребителя Су-27 далеко за пределами района поиска, Сейчас этот сигнал проверяется. В этот район вылетел вертолет Ми-8. Заявляется, что летчика будут искать, пока есть надежда найти его живым.

Видео: YouTube/Nigel Woolley, Craig Finey