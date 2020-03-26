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В Черное море упал истребитель Су-27

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Самолет пропал примерно в 50 км от Феодосии при плановом полете.

В акватории Черного моря у берегов Крыма упал в море самолет Су-27.

ТАСС сообщает, что накануне вечером, 25 марта, во время планового полета самолет Су-27 в 50 километрах от Феодосии подал сигнал бедствия и пропал с радаров. Предполагается, что истребитель упал в Черное море. Сразу же начались поиски пилота. Поиски осложняются погодными условиями и темным временем суток. 

Уже к утру стало известно, что спасатели зафиксировали сигнал радиомаяка пропавшего истребителя Су-27 далеко за пределами района поиска, Сейчас этот сигнал проверяется. В этот район вылетел вертолет Ми-8. Заявляется, что летчика будут искать, пока есть надежда найти его живым.

Видео: YouTube/Nigel Woolley, Craig Finey

 

Теги: авиакатастрофа, армия и вооружение, ввс россии, минобороны, новости россии, су27 разбился, упал су
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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