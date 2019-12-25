Истребителю шестого поколения ВВС США предрекли полеты над Россией

В Popular Mechanics оценили возможности нового демонстратора США.

Истребителю шестого поколения Военно-воздушных сил США предрекли полеты над Россией. Об этом рассказали журналисты издания Popular Mechanics. В СМИ уточнили, что американские испытания демонстратора могут состояться в рамках программы Next Generation Air Dominance. Эксперты уверены, что самолет способен обеспечить живучесть, смертоносность и выносливость.

Программа NGAD прорабатываются пять технологий. на данный момент известно, что одна из них имеет отношение к перспективной силовой установке. Под выносливостью самолета нового поколения авторы публикации понимают возможности продолжительного полета в воздушном пространстве.

Все это сводится к тому, что истребитель может летать дольше и дальше, чем современные истребители, и будет полезен не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Восточной Европе, Прибалтике и востоке России материал Popular Mechanics

В журнале добавили, что самолет должен иметь способности к ликвидации истребителей противников, включая российские Су-57 до того, как окажется в зоне досягаемости ракет.

Полет российского Су-57 удивил американских журналистов.

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