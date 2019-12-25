Popular Mechanics прокомментировал полет Су-57 без фонаря.

В США перечислили имеющиеся в мире истребители пятого поколения. Об этом рассказали журналисты Popular Mechanics в публикации, посвященной полету российского самолета Су-57 без фонаря.

Су-57, наряду с американскими F-22 Raptor, F-35 Lightning II и китайским истребителем Chengdu J-20, представляет собой истребитель пятого поколения, сочетающий в себе скорость, скрытность и современные вооружение и сенсоры" автор материала

Журналисты отметили, что Москва была вынуждена неоднократно тормозить разработку Су-57 из-за проблем с финансированием. ФК настоящему моменту Россия создала 13 самолетов, каждый из которых является прототипом или опытным образцом.

В США назвали самый "уродливый" в мире самолет.

Фото: Минобороны России