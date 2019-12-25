Йенс Столтенберг оценил рост расходов Берлина на военные нужды.

НАТО приветствует решение ФРГ приобрести у США истребители пятого поколения F-35. Такое заявление на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Также Германия уже с 2022 года увеличивает оборонные расходы. По мнению руководителя НАТО сейчас наступает исторический момент для вопроса европейской безопасности.

Я приветствую вашу … готовность выделять с нынешнего года более 2% ВВП на оборонные расходы, я также активно поддерживаю решение вашего правительства инвестировать в боевые самолеты пятого поколения. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг призвал Европу и Северную Америку совместно противостоять противникам в рамках НАТО, чтобы защитить "наш мир, наши свободы и наши ценности".

В НАТО приветствуют прямые контакты Шольца и Путина по Украине.

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