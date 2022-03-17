В НАТО приветствуют прямые контакты Шольца и Путина по Украине

Йенс Столтенберг рассказал о роли Германии в урегулировании конфликта.

В НАТО приветствуют прямые контакты немецкого канцлера Олафа Шольца с российским лидером Владимиром Путиным по Украине. Такое заявление на совместной пресс-конференции сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Запад выступает за дипломатическое урегулирование конфликта между Москвой и Киевом.

Я приветствую ваши личные усилия, канцлер, по поиску дипломатического решения, включая ваши прямые контакты с Путиным…жесткие санкции наносят ущерб российской военной машине. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО также позитивно оценили ту роль, которую Германия играет в поддержании западных антироссийских санкций. Генсек альянса считает, что Россия должна прекратить активные действия на Украине, а также вывести свои войска и начать дипломатическое урегулирование вопроса. АЛьянс намерен не допустить дальнейшей эскалации конфликта в регионе, чтобы кризис не вышел за пределы Украины Столтенберг добавил, что в противном случае проблема станет еще опаснее, а также принесет миру еще больше страданий, смертей и разрушений.

Шольц: НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине.

Фото и видео: Youtube/WELT