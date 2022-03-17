Шольц: НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине

Германия выступает за мир на Украине.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет вмешиваться военным методом в конфликт на Украине. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Глава правительства ФРГ подчеркнул, что Запад продолжает оказывать Киеву гуманитарную и финансовую поддержку, а также отправляет туда "товары военного назначения".

Мы стоим на стороне Украины. Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства.Мы должны сделать все, чтобы оружие как можно скорее замолчало. Олаф Шольц, канцлер Германии

Канцлер ФРГ рассказал, что на встрече со Столтенбергом пойдет речь об усилении НАТО на фоне событий на Украине. В частности, это решение сказывается на необходимости повышения оборонных расходов до 2% от ВВП ФРГ.

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Фото и видео: YouTube / phoenix