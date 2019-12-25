Игорь Конашенков раскрыл подробности исследований, проводившихся на базе института ветеринарной медицины.

В Харькове под контролем США украинские специалисты в биологических лабораториях изучали заражение людей через летучих мышей. Такое заявление перед журналистами во время регулярного утреннего брифинга от 17 марта сделал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что на территории соседнего государства реализовывался секретный проект по изучению способов передачи инфекций к человеку от летучих мышей.

Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских лабораторий документов о реализации США и их союзниками по НАТО военно-биологических программ на территории Украины. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт уточнил, что отечественными специалистами из войск радиационной, химической и биологической защиты получены и проанализированы оригинальные документы, в которых приводятся подробности реализации США на Украине указанного проекта. Конашенков объяснил, что эксперименты проводились на регулярной основе под непосредственным контролем США на протяжении многих лет. Исследования велись на базе харьковского института ветеринарной медицины. Там изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа.

Российские Су-25 уничтожили склады с вооружением ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России