Российские Су-25 уничтожили склады с вооружением ВСУ

Миссия выполнялась силами ВКС РФ.

Российские самолеты-штурмовики Су-25 уничтожили склады с вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины. Известно, что миссия выполнялась экипажами Воздушно-космических сил России в ночь на 17 марта. Такими сведениями с журналистами поделились представители пресс-службы военного ведомства. Они распространили по социальным сетям кадры с выполнением данной задачи.

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с вооружением и боеприпасами. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что утром 24 февраля российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении на территории Украины специальной военной операции. Решение стало ответом политика на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик, которые попросили о помощи. Удары ВС РФ наносят только по военным объектам инфраструктуры соседнего государства.

Напомним, что ранее ВС РФ вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции в Виннице.

Фото и видео: Минобороны России